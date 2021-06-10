МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов в четверг снизился по индексу Мосбиржи и при этом вырос по РТС на фоне укрепления рубля, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,41% — до 3827,71 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,17%, до 1677,36 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 43 копейки, до 71,88 рубля, курс евро — на 62 копейки, до 87,47 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,5%, до 72,58 доллара за баррель.