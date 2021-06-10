МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи и при этом вырос по РТС на фоне укрепления рубля, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,41% — до 3827,71 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,17%, до 1677,36 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.32 мск снижался на 28 копеек, до 72,03 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 87,67 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent после роста во второй половине дня перешел к снижению и теряет 0,48%, до 71,87 доллара за баррель.

"Индекс Мосбиржи вновь переписал историческую вершину, а индекс РТС — девятилетнюю. Однако затем фондовые индикаторы сдали позиции из-за ухудшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи вернулся в минус, демонстрируя более слабую динамику из-за укрепления рубля", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах падения – акции "Новатэка" (-3,01%), "ПИКа" (-2,42%), расписки "Русагро" (-1,87%), акции ВТБ (-1,87%), "Роснефти" (-1,78%), а также акции Petropavlovsk (-1,74%), префы "Мечела" (-1,49%), акции ТМК (-1,45%) и "Норникеля" (-1,38%).

Акции компании "Алроса" обновили уровень исторического максимума, поднявшись до 135,4 рубля на публикации операционных данных за январь-май текущего года. К закрытию основных торгов акции компании выросли на 3% — до 133,39 рубля.

Префы "Транснефти" обновили максимум с февраля 2020 года, поднявшись до 167450 рублей на новостях компании о том, что акционеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) решили направить на дивиденды по результатам 2020 года 48,8 миллиарда рублей, РФ получит около 11,7 миллиарда рублей. Это первая выплата дивидендов консорциума. "Транснефть" управляет 24% акций КТК, которые принадлежат РФ, еще 7% принадлежит самой компании через "КТК Компани".

Также в лидерах роста – акции ММК (2,5%), "Северстали" (2,43%), "Энел России" (1,5%), НЛМК (1,36%), "ВСМПО-Ависма" (1,18%), "Распадской" (1,17%) и акции "Мосэнерго" (1,11%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Защитным фактором для рублевых активов выступает приближение встречи президентов России и США 16 июня, объявление о которой уже снизило геополитические риски. Есть надежды, что по итогам саммита появится прогресс в деле улучшения двухсторонних отношений. Это способно оказать долгосрочную поддержку нашему рынку", — считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Рынок остается в зоне перекупленности, что заставляет инвесторов осторожничать, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Долларовый индекс сохраняет потенциал роста в район 1700 пунктов, который может быть реализован в том числе благодаря укреплению рубля, в то время как рублевый индикатор почти достиг краткосрочной цели 3850 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3760-3860 пунктов", — полагает она.