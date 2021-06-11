МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на внешнем позитиве и корпоративных историях и обновил уровень исторического максимума по индексу Мосбиржи, РТС – максимум с марта 2012 года, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.49 мск рос на 0,31%, до 3839,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41%, до 1684,19 пункта.

В ходе торгов индекс Мосбиржи поднимался до 3849,32 пункта – нового исторического максимума, РТС – до 1692,47 пункта, обновляя максимум с марта 2012 года.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 3 копейки, до 71,8 рубля, курс евро снижается на 35 копейки, до 86,98 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,08% — до 72,58 доллара за баррель.

Ведущие европейские индексы растут до 0,84%, основные американские площадки — до 0,22%.

"Ставка ЦБ РФ выросла до 5,5%, но рынок пока выражает готовность продолжить рост. Нефть вновь стремится покорить отметку 73 доллара за баррель Brent. Дорожают промышленные металлы. В Европе рынки растут. Всплеск инфляции в США пока не пугает инвесторов, поскольку основной прирост цен всё же обеспечен низкой базой прошлого года по ряду компонентов", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Российские фондовые индексы находятся в плюсе, получая поддержку от корпоративных историй и внешних факторов, замечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растут на 7,39%. Поддержку бумагам оказывает заявление предправления "Тинькофф банка" Станислава Близнюка в интервью РИА Новости о том, что TCS Group считает преждевременным говорить о возобновлении выплаты дивидендов в 2022 году, поскольку капитал может потребоваться на приобретение новых компаний. Ряд бизнесов сейчас детально изучается, при этом группа пока не планирует пересматривать дивидендную политику и менять частоту выплат, пояснил он.

Также в лидерах роста – префы "Мечела" (2,82%), НЛМК (2,62%), "Северстали" (2,6%), депозитарные расписки "Руссагро" (1,89%), расписки Х5 (1,71%), расписки HeadHunter Group (1,53%), акции "Яндекса" (1,28%) и акции "Юнипро" (1,26%).

В лидерах падения – префы "Транснефти" (-2,28%), акции "Роснефти" (-1,03%), "Русала" (-0,97%), "Лукойла" (-0,84%), "Новатэка" (-0,8%), а также акции ЛСР (-0,8%), расписки Mail.Ru (-0,6%), акции "Детского мира" (-0,5%) и привилегированные акции Сбербанка (-0,36%).

ПРОГНОЗЫ

"Нефтяные цены по-прежнему высоки, а оптимизм в отношении российских активов растет (впрочем, как и их перекупленность) в преддверии встречи Путина и Байдена на следующей неделе", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Банк России занял ястребиную политику, потому что намерен снизить инфляцию к концу года до 4%. Инфляция остается в центре внимания аналитиков. Поскольку наш фондовый рынок имеет сырьевой характер а инвесторы для того чтобы защитить средства от инфляции покупают сырьевые товары, серьезная коррекция цен на акции сейчас маловероятна", — отмечает Андрей Верников из ИК "Универ Капитал".