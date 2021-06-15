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2021-06-15T13:37:54+03:00
2021-06-15T13:37:54+03:00
2021
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"Русал" примет участие в buy back "Норникеля"
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"Русал" подал заявку на участие в программе обратного выкупа акций "Норникеля", по ее итогам ожидает свою долю выше 25%+1 акция, сообщила компания. "Русал"… подал заявку на... ПРАЙМ, 15.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Русал" подал заявку на участие в программе обратного выкупа акций "Норникеля", по ее итогам ожидает свою долю выше 25%+1 акция, сообщила компания.
"Русал"… подал заявку на участие в программе обратного выкупа акций "Норникеля"… для привлечения дополнительных денежных средств на финансирование собственной инвестпрограммы….Снижение доли "Русала" в результате обратного выкупа будет частично компенсировано последующим погашением большей части приобретаемых акций "Норникеля". Компания ожидает, что в итоге ее доля будет выше блокирующей (25%+1 акция)", — говорится в сообщении.
На этих новостях акции "Русала" перешли к росту, следует из данных Московской биржи.
К 13.20 акции "Русала" дорожали на 0,15%, до 57 рублей, до выхода новости они снижались, торгуясь около 56,5 рубля. Акции "Норникеля" мало реагируют на новости, снижаясь на 0,3%.