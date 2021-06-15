МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Русал" подал заявку на участие в программе обратного выкупа акций "Норникеля", по ее итогам ожидает свою долю выше 25%+1 акция, сообщила компания. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

"Русал"… подал заявку на участие в программе обратного выкупа акций "Норникеля"… для привлечения дополнительных денежных средств на финансирование собственной инвестпрограммы….Снижение доли "Русала" в результате обратного выкупа будет частично компенсировано последующим погашением большей части приобретаемых акций "Норникеля". Компания ожидает, что в итоге ее доля будет выше блокирующей (25%+1 акция)", — говорится в сообщении.

На этих новостях акции "Русала" перешли к росту, следует из данных Московской биржи.

К 13.20 акции "Русала" дорожали на 0,15%, до 57 рублей, до выхода новости они снижались, торгуясь около 56,5 рубля. Акции "Норникеля" мало реагируют на новости, снижаясь на 0,3%.