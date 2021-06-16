МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром" не планирует в 2021 году продавать акции "Новатэка" из-за условий рынка, но в будущем это возможно, сообщил зампредседателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в ходе пресс-конференции.

"Сегодня рынок не такой, чтобы мы могли… их (акции "Новатэка" — ред.) продавать, такое решение мы не планируем в этом году, но не исключаем, что когда-то этот момент наступит и рынок сложится таким образом, что мы, безусловно, этим воспользуемся", — сказал он.