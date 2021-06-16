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"Газпром" не планирует продавать акции "Новатэка"
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"Газпром" не планирует в 2021 году продавать акции "Новатэка" из-за условий рынка, но в будущем это возможно, сообщил зампредседателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в ходе... ПРАЙМ, 16.06.2021
акции, новатэк, газпром, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром" не планирует в 2021 году продавать акции "Новатэка" из-за условий рынка, но в будущем это возможно, сообщил зампредседателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в ходе пресс-конференции.
"Сегодня рынок не такой, чтобы мы могли… их (акции "Новатэка" — ред.) продавать, такое решение мы не планируем в этом году, но не исключаем, что когда-то этот момент наступит и рынок сложится таким образом, что мы, безусловно, этим воспользуемся", — сказал он.