МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Бумаги фармацевтической компании CureVac (производитель вакцин) рухнули почти в два раза на торгах. Причина — сообщения о низкой эффективности вакцины от коронавируса этого производителя. Стало известно, чем рискует владелец фальшивого сертификата о вакцинации

Как пишет РБК, компания признала: показатели вакцины против COVID-19 не соответствуют заданному критерию успеха.

Акции немецкой фармацевтической компании рухнули после выхода промежуточных результатов анализа эффективности вакцины. На сайте производителя опубликовано заявление: эффективность препарата — 47%.

В результате котировки CureVac на закрытии торговой сессии 16 июня обвалились на 45,67%. Это $51,50 за одну ценную бумагу. Основную сессию днем ранее — 15 июня — ценные бумаги завершили на отметке $94,79, снижение составило 3,47%.

Если говорить о сегодняшних торгах, то на премаркете 17 июня отскока не произошло. по данным на 11:20 мск бумаги CureVac стоили $54,57, на 42,43% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Помимо американской биржи, акции CureVac торгуются в Европе: