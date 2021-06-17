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Бумаги CureVac рухнули почти вдвое из-за низкой эффективности ее вакцины
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Бумаги фармацевтической компании CureVac (производитель вакцин) рухнули почти в два раза на торгах. Причина — сообщения о низкой эффективности вакцины от коронавируса этого... ПРАЙМ, 17.06.2021
covid-19, вакцина, акции, торги, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Бумаги фармацевтической компании CureVac (производитель вакцин) рухнули почти в два раза на торгах. Причина — сообщения о низкой эффективности вакцины от коронавируса этого производителя.
Как пишет РБК, компания признала: показатели вакцины против COVID-19 не соответствуют заданному критерию успеха.
Акции немецкой фармацевтической компании рухнули после выхода промежуточных результатов анализа эффективности вакцины. На сайте производителя опубликовано заявление: эффективность препарата — 47%.
В результате котировки CureVac на закрытии торговой сессии 16 июня обвалились на 45,67%. Это $51,50 за одну ценную бумагу. Основную сессию днем ранее — 15 июня — ценные бумаги завершили на отметке $94,79, снижение составило 3,47%.
Если говорить о сегодняшних торгах, то на премаркете 17 июня отскока не произошло. по данным на 11:20 мск бумаги CureVac стоили $54,57, на 42,43% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Помимо американской биржи, акции CureVac торгуются в Европе:
- 17 июня на сессии во Франкфурте бумаги рухнули на 43% — до 46,35 евро за штуку.