МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в четверг по основным индексам на умеренно негативном фоне и в отсутствие внутренних драйверов роста, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.05 мск снижался на 0,12%, до 3825,1 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1667,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" сокращался на 30 копеек, до 72,26 рубля, курс евро – на 87 копеек, до 87,24 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,23% — до 74,22 доллара за баррель.

Основные европейские площадки торгуются разнонаправленно, ведущие американские индексы в основном снижаются до 0,49%.

Вчерашние прогнозы ФРС США по ставке неприятно удивили рынки, впрочем, большого негатива в том, что ставка может быть повышена в 2023 году нет, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". До самого события ещё два года и планы американского регулятора ещё могут поменяться, добавляет он.

"Тем не менее, неожиданное событие состоялось, что заставляет инвесторов его отыгрывать…. Отечественные индексы не остались в стороне, но пока удерживается рубеж зоны поддержки 3800-3820 пунктов по индексу Мосбиржи", — говорит аналитик.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Сектор металлов и добычи продолжает отыгрывать возможную распродажу металлов из стратегических запасов КНР, замечает Кочетков.

В лидерах падения – депозитарные расписки ГК "Эталон" (-2,8%), акции "Норникеля" (-2,57%), Polymetal (-2,27%), банка "Санкт-Петербург" (-1,99%), расписки HeadHunter Group (-1,83%), а также акции "Фосагро" (-1,7%), ММК (-1,45%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,31%), акции "Русала" (-1,26%) и "Северстали" (-1,25%).

В лидерах роста – акции "Лукойла" (2,26%), расписки Х5 (1,99%), акции Московской биржи (1,85%), "Новатэка" (1,46%), расписки Mail.Ru (1,33%), акции НМТП (1,07%) и обыкновенные акции "Мечела" (1,05%).

"Бумаги "Акрона" (+0,67%) отступили от максимумов сессии, но в целом получали поддержку от новостей о намерении выкупить 4,05 миллиона собственных акций по цене 6050 рублей за штуку. Прием заявлений пройдет с 8 июля по 6 августа", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС находились в минусе и стремились к краткосрочным поддержкам 3770 и 1630 пунктов, закрепление ниже которых указало бы на риски развития падения, говорит Кожухова. Прошедшая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена сняла геополитические риски, но не отменяет фактора ухудшения зарубежных настроений, добавляет она.

"Индекс Мосбиржи немного не дошел до ближайшей поддержки 3800 пунктов, индекс РТС пытается отскочить от уровня 1650 пунктов. Если внешний фон существенно не ухудшится, эти поддержки могут устоять, по крайней мере, до конца недели, а восстановление мировых рынков поможет нам сформировать устойчивую восходящую коррекцию", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".