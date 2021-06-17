МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на фоне уменьшения цен на нефть и драгоценные и промышленные металлы, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,28%, до 3819,07 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,87%, до 1664,38 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 18 копеек, до 72,38 рубля, курс евро – на 86 копеек, до 87,25 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 2,23% — до 72,73 доллара за баррель.

Фьючерсы на драгоценные и промышленные металлы падают в пределах 11,17%.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались отступить от минимумов вместе с некоторым улучшением настроений на зарубежных площадках, но все же не смогли выйти с отрицательной территории", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Давление на котировки российских акций оказывали развернувшиеся вниз цены на нефть, а также коррекция на рынках промышленных металлов", — отмечает Игорь Додонов из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Акционеры АК "Алроса" одобрили выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2020 года в размере 9,54 рубля на акцию. Акции компании отыграли этот факт снижением и закрыли основные торги, опустившись на 3,13%.

В лидерах падения – привилегированные акции банка "Санкт-Петербург" (-5%), бумаги "Лензолота" (обыкновенные акции снизились на 4,69%, префы – на 1,78%), акции "Соллерса" (-4,09%), "Фосагро" (-3,69%), ДВМП (-3,5%), а также депозитарные расписки ГК "Эталон" (-3,26%), акции "Норникеля" (-3%), "Русала" (-2,32%), Polymetal (-2,27%) и "Северстали" (-1,76%).

В лидерах роста – акции "Абрау-Дюрсо" (4,27%), расписки Mail.Ru (2,04%), расписки Х5 (1,59%), префы "Транснефти" (1,52%), акции "Яндекса" (1,42%), а также акции "Лукойла" (1,12%), обыкновенные акции "Мечела" (1,1%) и обыкновенные акции Сбербанка (1,05%).

ПРОГНОЗЫ

Текущая просадка на рынках будет в ближайшие сессии выкуплена, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В перспективе до конца года ФРС сохранит сверхмягкую политику, что среднесрочно продолжит поддерживать рисковые активы. Завтра отечественный рынок может начать восстанавливать позиции. Препятствовать этому может фактор пятницы. Завтра судьбу ключевой ставки решит ЦБ Японии, а Fitch Ratings опубликует рейтинг Великобритании. Из важной статистики выделим индекс цен производителей (PPI) Германии за май", — говорит он.

По его оценкам, индекс Мосбиржи в пятницу будет формироваться в пределах 3780-3880 пунктов.

"На мировых фондовых биржах в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Рынки пытались стабилизироваться после заседания ФРС, а основные фондовые индикаторы пока сохраняют краткосрочный настрой на повышение и снижаются в рамках коррекции", — добавляет Кожухова из "Велес Капитала".