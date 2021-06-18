МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается вслед за нефтяными котировками и западными рынками, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.51 мск снижается на 0,85% — до 3786,45 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1650,1 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" опускался на 4 копейки, до 72,28 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 86,08 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,79%, до 72,5 доллара за баррель.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"Российский рынок акций продолжил снижение в пятницу, 18 июня, отыгрывая общее ухудшение обстановки на мировых биржах после смены риторики руководства Федрезерва. Дополнительное давление на российские акции оказывает коррекция цен на нефть", — говорит Игорь Додонов из "Финама".

При этом позитивное влияние успешно прошедшего ранее на этой неделе саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, способствовавшего определенному ослаблению санкционных рисков в отношении РФ, постепенно сошло на нет, добавляет он.

Инвесторы находятся в некотором замешательстве, замечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"С одной стороны, сигнал ФРС о начале в обозримом будущем ужесточения монетарной политики является веским поводом для дальнейшего снижения с исторических и многолетних вершин. С другой стороны, очередные слабые данные по рынку труда США, вышедшие вчера, а также ухудшение ситуации с пандемией во многих крупных регионах из-за новых штаммов коронавируса — все это сулит если не новые стимулы, то длительное сохранение уже действующих", — поясняет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах снижения – префы "Транснефти" (-2,89%), бумаги "Татнефти" (привилегированные акции снизились на 1,65%, обыкновенные – на 2,39%), обыкновенные акции "Башнефти" (-2,38%), акции ВТБ (-2,29%), "Русала" (-2,03%), а также акции АФК "Система" (-1,92%), префы "Мечела" (-1,74%) и префы Сбербанка (-1,7%).

Также в лидерах роста – расписки TCS (4,38%), ГК "Эталон" (1,36%), акции "Полюса" (0,82%) и Polymetal (0,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Додонов из "Финама" ожидает продолжения снижения отечественного рынка к нижней границе фигуры, в район 3700 пунктов по индексу Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи проверяет на прочность уровень 3800 пунктов, и следующим техническим препятствием может выступить двухнедельный минимум 3767 пунктов, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Индекс РТС пока удерживается выше ближайшей поддержки 1650 пунктов. Однако ухудшение ситуации на мировых рынках на фоне фактора пятницы способно привести к пробою этих поддержек", — считает он.