МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам в пятницу на фоне падения западных фондовых площадок, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы опустился на 0,42% — до 3802,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,06%, до 1646,72 пункта.

За прошедшую рабочую неделю индекс Мосбиржи упал на 1%, РТС – на 1,9%

Западные фондовые индексы падают на 0,8-2%.