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Российский рынок акций снизился за рабочую неделю
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Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам в пятницу на фоне падения западных фондовых площадок, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 18.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился по основным биржевым индексам в пятницу на фоне падения западных фондовых площадок, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы опустился на 0,42% — до 3802,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,06%, до 1646,72 пункта.
За прошедшую рабочую неделю индекс Мосбиржи упал на 1%, РТС – на 1,9%
Западные фондовые индексы падают на 0,8-2%.