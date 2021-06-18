МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снизился на внешнем негативном фоне, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,42% — до 3802,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,06%, до 1646,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.35 мск рос на 41 копейку, до 72,73 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 86,35 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent перешел к росту и поднимается на 0,48%, до 73,43 доллара за баррель.

СНИЖЕНИЕ РЫНКА

Окидывая взглядом уходящую торговую неделю можно смело сказать, что встреча президентов России и США вовсе не напрасно была самым ожидаемым политическим событием месяца, отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

В пятницу российские фондовые биржи закрылись на отрицательной территории, отмечает Артемий Шамшуков из ГК "Финам".

По-настоящему тревожным сигналом стал резкий рост новых случаев заболеваний коронавирусом в России, особенно в столице, где был зафиксирован абсолютный рекорд по числу заражений в сутки — более 9 тысяч человек, обсуждаются ограничительные меры. А для финансового рынка дополнительным негативным фактором выступает еще и неблагоприятный внешний фон — снижение происходит на всех ведущих площадках, добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах снижения – акции "Алроса" (-2,36%), "Русала" (-2,01%), АФК "Система" (-1,89%), ВТБ (-1,84%).

"Бумаги "Тинькофф банк" вышли в фавориты торгов (+5,58%). Сегодня появились данные по количеству электронных закладных банка. По статистике, "Тинькофф" является одним из лидеров рынка в этом сегменте: с марта 2020 года банк выдал более 10 тысяч электронных закладных", — говорит Шамшуков из ГК "Финам".

Также в лидерах роста – расписки TCS (5,54%), акции "Аэрофлота" (2,06%) и бумаги акции Ozon (1,77%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По мнению Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", в начале будущей недели просадка на рынках начнет постепенно выкупаться.

К участникам торгов приходит понимания, что среднесрочно ФРС США сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику, в частности, на фоне неуверенного восстановления рынка труда США, считает он.

"Инвесторы продолжат внимательно следить за вирусной обстановкой, сырьевыми ценами, сигналами регуляторов и ключевой статистикой. В понедельник председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. Росстат, как ожидается, представит данные по ВВП, розничным продажам в мае и июньской безработице", — добавляет аналитик.

По его оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3780-3880 пунктов.

Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3750-3850 пунктов, добавляет Елена Кожухова из "Велес Капитала".