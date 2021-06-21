МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Зарегистрированная на Кипре Uroc Limited приобрела 7,4% в "Энел Россия", следует из материалов энергокомпании. "Газпром" не планирует продавать акции "Новатэка"

"Полное фирменное наименование, место нахождения… юридического лица,… которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: "Ю-рок Лимитед" (Uroc Limited), Авеню Lemesou (Лемесу), д. 11, Galatariotis Building, 3-й этаж, 2112, Никосия, Кипр", — говорится в материалах.

"Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 2 618 132 410/7,4%… Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 29 марта 2021 года", — добавляется в материалах.

Ранее Uroc не владела долей в "Энел Россия".

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,7 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч — тепла. Enel S.p.A владеет 56,43% "Энел Россия", "РФПИ Управление Инвестициями-8" — 5,54%, прочие акционеры — 38,03%.