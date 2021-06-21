МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Зарегистрированная на Кипре Uroc Limited приобрела 7,4% в "Энел Россия", следует из материалов энергокомпании.
"Полное фирменное наименование, место нахождения… юридического лица,… которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: "Ю-рок Лимитед" (Uroc Limited), Авеню Lemesou (Лемесу), д. 11, Galatariotis Building, 3-й этаж, 2112, Никосия, Кипр", — говорится в материалах.
"Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 2 618 132 410/7,4%… Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 29 марта 2021 года", — добавляется в материалах.
Ранее Uroc не владела долей в "Энел Россия".
"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,7 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч — тепла. Enel S.p.A владеет 56,43% "Энел Россия", "РФПИ Управление Инвестициями-8" — 5,54%, прочие акционеры — 38,03%.
https://1prime.ru/Stocks/20210621/833991273.html