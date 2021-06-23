МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" в рамках обратного выкупа акций (buy back) выкупит до 5 382 865 акций компании из 64 204 134 предъявленных к выкупу, по 27 780 рублей за бумагу, сообщила компания. Потанин рассказал Путину о планах развития "Норникеля"

Так как общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, превысило лимит buy back, акции будут выкуплены у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Коэффициент пропорционального приобретения составил 0,08383985056.

Количество заявок превысило лимит в 12 раз, "Норникель" выкупит приблизительно 3,4% акций на общую сумму 2 миллиарда долларов.

Как сообщалось в конце апреля, совет директоров "Норникеля" по инициативе крупнейших акционеров компании — "Интерроса" (34,6% акций), "Русала" (27,8% акций) и Crispian (4,7% акций) — принял решение о проведении обратного выкупа акций. Заявки на участие в программе принимались до 18 июня. Оплату акций планируется завершить до 3 июля.

Один из акционеров "Норникеля" — "Русал" заявлял, что подал заявку на участие в программе обратного выкупа акций "Норникеля" для привлечения денежных средств на финансирование собственной инвестпрограммы. Акционер ожидает, что снижение его доли в результате обратного выкупа будет частично компенсировано последующим погашением большей части приобретаемых акций "Норникеля", и в итоге ее доля будет выше блокирующей (25%+1 акция).

В тоже время ХК "Интеррос" Владимира Потанина, один из основных акционеров "Норникеля", сообщал, что не собирается участвовать в обратном выкупе его акций.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР.