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Акции российских металлургов упали на новостях об экспортных пошлинах
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Акции металлургических компаний РФ отреагировали падением на 4-5% к имевшимся ценовым уровням на решение правительства об установлении экспортных пошлин на металлопродукцию,... ПРАЙМ, 24.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Акции металлургических компаний РФ отреагировали падением на 4-5% к имевшимся ценовым уровням на решение правительства об установлении экспортных пошлин на металлопродукцию, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 12.51 мск акции НЛМК падают в цене на 5,8%, ММК – на 4,1%, "Северстали" — на 5,8%, "Норникеля" — на 5,3%, "Русала" — на 6,7%, "Мечела" — на 5,1%.
До новостей о пошлинах акции российских компаний металлургического сектора стоили на 4-5% больше.
Минэкономразвития РФ ранее в четверг предложило с 1 августа до 31 декабря ввести экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии, а за это время разработать постоянно действующий механизм "сглаживания" цен на внутреннем рынке.