МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили дивиденды по итогам 2020 года на уровне 12,55 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Акционеры Газпромбанка одобрили дивиденды по итогам 2020 года

Всего, как и рекомендовал совет директоров, на выплату дивидендов будет направлено примерно 297,103 миллиарда рублей. Это составляет 50% от скорректированной чистой прибыли "Газпрома" по МСФО за 2020 год. Реестр акционеров под дивиденды закроется 15 июля.

Таким образом, "Газпром" на год раньше достиг целевого показателя в 50%. Ранее он ожидался только по итогам 2021 года, а за 2020 год целевой уровень дивидендных выплат составлял — не менее 40% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

По итогам 2019 года дивиденды "Газпрома" составили 15,24 рубля на акцию. Всего на их выплату было направлено 360,784 миллиарда рублей. Это составляло 30% чистой прибыли "Газпрома" по МСФО за 2019 год.

Акционерами "Газпрома" является Росимущество, которому принадлежит 38,37% акций компании, за государственными "Роснефтегазом" и "Росгазификацией" числятся 10,97% и 0,89% соответственно. На держателей АДР "Газпрома" приходится 16,71% акций, еще 33,06% относятся к прочим зарегистрированным лицам.