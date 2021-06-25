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Акционеры "Газпрома" одобрили дивиденды за 2020 год
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Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили дивиденды по итогам 2020 года на уровне 12,55 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Всего, как и рекомендовал... ПРАЙМ, 25.06.2021
акционеры, дивиденды, газпром, новости, финансы, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили дивиденды по итогам 2020 года на уровне 12,55 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Всего, как и рекомендовал совет директоров, на выплату дивидендов будет направлено примерно 297,103 миллиарда рублей. Это составляет 50% от скорректированной чистой прибыли "Газпрома" по МСФО за 2020 год. Реестр акционеров под дивиденды закроется 15 июля.
Таким образом, "Газпром" на год раньше достиг целевого показателя в 50%. Ранее он ожидался только по итогам 2021 года, а за 2020 год целевой уровень дивидендных выплат составлял — не менее 40% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
По итогам 2019 года дивиденды "Газпрома" составили 15,24 рубля на акцию. Всего на их выплату было направлено 360,784 миллиарда рублей. Это составляло 30% чистой прибыли "Газпрома" по МСФО за 2019 год.
Акционерами "Газпрома" является Росимущество, которому принадлежит 38,37% акций компании, за государственными "Роснефтегазом" и "Росгазификацией" числятся 10,97% и 0,89% соответственно. На держателей АДР "Газпрома" приходится 16,71% акций, еще 33,06% относятся к прочим зарегистрированным лицам.