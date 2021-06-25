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Российский рынок акций вырос вслед за ценами на нефть
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Российский рынок акций вырос по итогам пятницы и за неделю на высоких ценах на нефть, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на... ПРАЙМ, 25.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам пятницы и за неделю на высоких ценах на нефть, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,22% — до 3831,84 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,43%, до 1672,08 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижался на 11 копеек, до 72,3 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 86,18 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос в цене на 0,62%, до 76,03 доллара за баррель.