МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам пятницы и за неделю на высоких ценах на нефть, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,22% — до 3831,84 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,43%, до 1672,08 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижался на 11 копеек, до 72,3 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 86,18 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос в цене на 0,62%, до 76,03 доллара за баррель.