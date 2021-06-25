МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам пятницы на дорожающей нефти, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,22% — до 3831,84 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,43%, до 1672,08 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.40 мск снижался на 9 копеек, до 72,22 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 86,14 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,71%, до 76,1 доллара за баррель.

"Положительным фактором выступают растущие котировки нефти марки Brent… Помог также и внешний фон – подавляющее большинство индексов мировых рынков сегодня показали рост. Оптимизму не помешали новости об ухудшающейся эпидемиологической обстановке в Москве и продлении на полгода экономических санкций против России со стороны ЕС", — отмечает Артемий Шамшуков из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Несколько позитивных новостей способствовали росту котировок Х5 Retail Group (+2%). "Детский мир" начал сотрудничать с логистическим сервисом Х5 "5Post". В то же время менеджмент Х5 Retail Group принял решение выделить цифровой бизнес компании в отдельную структуру", — замечает аналитик.

Также в лидерах роста – акции "Новатэка" (2,94%), "Русснефти" (2,65%), ГК "ПИК" (2,06%), расписки Х5 (2,05%), акции "Аэрофлота" (1,82%), акции "Норникеля" (1,5%).

Среди металлургических компаний упали акции "Русала" — на 3,09%, ММК — на 2,11%, НЛМК — на 1,66%, ТМК – на 1,19%, префы "Мечела" — на 1%, акции "Северстали" — на 0,66%.

Котировки бумаг металлургов продолжают негативно реагировать на введение пошлин на экспорт металлов, отмечает Артем Тузов из "Универ капитала".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

С технической точки зрения, Индекс МосБиржи тестирует текущий уровень сопротивления 3 835 пунктов.

В понедельник осторожное движение рынков вверх имеет шансы продолжиться, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Выхода важной макростатистики в этот день не ожидается. При этом инвесторы обратят внимание на речь члена ФРС Уильямса. Другими ключевыми факторами влияния на настроения останутся сырьевые цены, геополитика и новости, связанные с пандемией", — добавляет он.

По его оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3785-3885 пунктов.