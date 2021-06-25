МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,64%, до 7,75 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 4,38%, до 214,4 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,9%, до 93,84 доллара, "Газпрома" — на 0,13%, до 7,64 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,85%, до 29,8 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 1,69%, до 34,3 доллара, НЛМК — подешевели на 1,53%, до 32,08 доллара. Цена бумаг "Северстали" снизилась на 1,37%, до 21,52 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 1,2%, до 1,35 доллара, Сбербанка — на 0,7%, до 17,32 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 0,35%, до 85 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 0,24%, до 8,46 доллара, "Магнита" — увеличилась на 0,03%, до 14,8 доллара. Расписки "Ленты" не изменились, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 3,4 доллара.