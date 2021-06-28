МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Акции британского производителя одежды и косметики класса люкс Burberry начали резко падать в начале торгов в понедельник. Бумаги теряли на Лондонской бирже 10%. Гендиректор Burberry Марко Гоббетти уйдет в отставку в конце года

Как пишет РБК, на минимуме котировки снижались на 10% — до 20,24 фунта за акцию.

По результатам пятничных торгов акции компании стоили 22,5 фунта.

Поводом для негатива инвесторов послужила новость о намерении генерального директора компании Марко Гоббетти уйти в отставку в конце 2021 года. Он перейдет на работу в модный дом Salvatore Ferragamo. Акции Salvatore Ferragamo на Миланской бирже выросли на 3,29% за первые минуты торгов в понедельник, до 19,94 евро за бумагу.