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2021
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Акции Burberry обвалились на 10% на новости об уходе гендиректора
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Акции британского производителя одежды и косметики класса люкс Burberry начали резко падать в начале торгов в понедельник. Бумаги теряли на Лондонской бирже 10%. Как пишет РБК, на... ПРАЙМ, 28.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Акции британского производителя одежды и косметики класса люкс Burberry начали резко падать в начале торгов в понедельник. Бумаги теряли на Лондонской бирже 10%.
Как пишет РБК, на минимуме котировки снижались на 10% — до 20,24 фунта за акцию.
По результатам пятничных торгов акции компании стоили 22,5 фунта.
Поводом для негатива инвесторов послужила новость о намерении генерального директора компании Марко Гоббетти уйти в отставку в конце 2021 года. Он перейдет на работу в модный дом Salvatore Ferragamo. Акции Salvatore Ferragamo на Миланской бирже выросли на 3,29% за первые минуты торгов в понедельник, до 19,94 евро за бумагу.