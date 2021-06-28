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2021
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Российский рынок акций снизился вслед за дешевеющей нефтью
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Российский рынок акций незначительно опустился в понедельник по основным биржевым индексам на фоне подешевевшей нефти и снижающихся западных фондовых индексов. Рублёвый индекс... ПРАЙМ, 28.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно опустился в понедельник по основным биржевым индексам на фоне подешевевшей нефти и снижающихся западных фондовых индексов.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,16%, до 3825,57 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,14%, до 1669,75 пункта.
Нефть дешевеет на 1,4% — до 74,3 доллара за баррель сорта Brent.
Западные фондовые индексы также в основном теряют позиции – в пределах 1%.