МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно опустился в понедельник по основным биржевым индексам на фоне подешевевшей нефти и снижающихся западных фондовых индексов.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,16%, до 3825,57 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,14%, до 1669,75 пункта.

Нефть дешевеет на 1,4% — до 74,3 доллара за баррель сорта Brent.

Западные фондовые индексы также в основном теряют позиции – в пределах 1%.