2021-06-29T13:33:09+03:00
2021-06-29T13:33:09+03:00
2021-06-29T13:33:09+03:00
2021
https://1prime.ru/Stocks/20210629/834060967.html
Группа ПИК увеличила объем размещения облигаций до 10 миллиардов рублей
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Группа ПИК увеличила объем размещения биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Кроме того, ориентир... ПРАЙМ, 29.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Группа ПИК увеличила объем размещения биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Кроме того, ориентир ставки купонов по облигациям снижен до 8,2-8,35% годовых.
Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения в 5 миллиардов рублей и ставку купонов не выше 8,5% годовых. Заявки на облигации компания собирает во вторник.
ПИК планирует разместить двухлетние биржевые облигации серии 001Р-04 с квартальными купонами. Эмитентом выступит "ПИК-Корпорация", входящая в группу компаний ПИК. Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 июля.
Организаторами размещения выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Россельхозбанк, СКБ-банк, Совкомбанк и ITI Capital.