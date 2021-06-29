МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Группа ПИК увеличила объем размещения биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Кроме того, ориентир ставки купонов по облигациям снижен до 8,2-8,35% годовых.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения в 5 миллиардов рублей и ставку купонов не выше 8,5% годовых. Заявки на облигации компания собирает во вторник.

ПИК планирует разместить двухлетние биржевые облигации серии 001Р-04 с квартальными купонами. Эмитентом выступит "ПИК-Корпорация", входящая в группу компаний ПИК. Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 июля.

Организаторами размещения выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Россельхозбанк, СКБ-банк, Совкомбанк и ITI Capital.