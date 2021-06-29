МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. АФК "Система" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Также ориентир ставки купонов снижен до 8,4-8,5% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте в 8,58-8,68% годовых.

Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 10 миллиардов рублей и ставку купона в диапазоне 8,5-8,7% годовых (доходность 8,68-8,88% годовых). Заявки на облигации компания собирает во вторник.

АФК "Система" намерена разместить десятилетние биржевые облигации серии 001P-21 с офертой через пять лет и полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно планируется 5 июля.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, банк "Держава", ITI Capital, МТС-банк, "Сбербанк КИБ", СКБ-банк, ИФК "Солид", "Тинькофф банк" и "Универ Капитал".

Ценные бумаги компания планирует разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в 2015 году.