МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Аэрофлота" решили не выплачивать дивиденды за 2020 год, сообщается в материалах компании. "Аэрофлот" в июне оказался самым дисциплинированным авиаперевозчиком

"В связи со значительным негативным влиянием на экономику ПАО "Аэрофлот" кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, и получением по результатам 2020 финансового года убытка в сумме 96 527 133 тысяч рублей, распределение прибыли не производить… Дивиденды по акциям ПАО "Аэрофлот" по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать", — говорится в материалах.

Чистый убыток группы "Аэрофлот" в 2020 году по МСФО составил 123,208 миллиарда рублей.

При этом члены совета директоров "Аэрофлота" будут получать вознаграждение только при условии выплаты компанией дивидендов и полного исполнения обязательств по предоставленным в 2020 году госгарантиям, говорится в материалах компании.

"Принимая во внимание значительное негативное влияние на экономику ПАО "Аэрофлот" в 2020, 2021 годах кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, утвердить подход, при котором формирование и выплата вознаграждения членам совета директоров ПАО "Аэрофлот" за соответствующие периоды, начиная с 2019 года (включая долгосрочную программу мотивации), будут осуществляться по решениям годового общего собрания акционеров ПАО "Аэрофлот" при соблюдении следующих условий: полное исполнение ПАО "Аэрофлот" обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий РФ; выплата дивидендов ПАО "Аэрофлот", — говорится в материалах.