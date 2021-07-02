МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу умеренно вырос на позитивном внешнем фоне и стабилизации рубля к доллару, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,18% — до 3865,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1659,72 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи прибавил 0,9%. При этом в четверг индекс обновил исторический максимум, поднявшись до 3879,5 пункта. Российский рынок акций вырос на внешнем позитиве

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.12 мск снижался на 9 копеек — до 73,31 рубля, курс евро – на 20 копеек, до 86,82 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,09% — до 75,91 доллара за баррель.

"Российские акции демонстрировали позитивную динамику на дневных торгах в пятницу. Доллар после публикации отчета по занятости в США за июнь перешел к снижению по всему спектру валютного рынка. Рубль этим воспользовался, что позволило индексу РТС более уверенно демонстрировать рост и даже опередить по темпам рублевый индекс", — комментирует Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Акции группы "Мать и дитя" подскочили на 9,33%. При этом рост, похоже, не связан с самой компанией и не имеет фундаментальных оснований, отмечает Александр Ковалев из ФГ "Финам".

"Инвесторы "разгоняют" "Мать и дитя" на фоне высокого ожидаемого мультипликатора 14 EV/EBITDA для EMC, которая планирует IPO в ближайшие несколько недель. Многие инвесторы проводят аналогии между компаниями, исходя из того, что и EMC, и "Мать и дитя" работают в одном сегменте, что не до конца верно, по крайней мере, по причине разной ценовой политики, концентрации деятельности и т.д. На настоящий момент акции "Мать и дитя" выглядят искусственно "раздутыми", что может спровоцировать скорое движение инструмента вниз, — комментирует аналитик.

Также в лидерах роста – расписки HeadHunter Group (4,19%), "Эн+ Групп" (2,73%), МТС (2,07%), Polymetal (1,96%), ТМК (1,95%); акции "ВСМПО-Ависма" (1,77%) и "Норникеля" (1,58%); префы "Ростелекома" (1,25%), НМТП (1,15%) и "Транснефти" (1,13%).

В аутсайдерах – акции ТГК-1 (-7,85%), "Мосэнерго" (-5,3%), "Фосагро" (-3,58%), "Роснефти" (-3,09%), "Лукойла" (-2,54%), а также расписки ГК "Эталон" (-1,36%), акции "Русала" (-1,23%) и обыкновенные акции "Мечела" (-1,04%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок акций, по мнению Евгения Люктюхова из Промсвязьбанка, может замедлить повышение — дальнейшее обновление исторических максимумов требует улучшения внешнего фона.

Кроме того, сдержать рост способны технические факторы — так, на следующей неделе ожидаются дивидендные отсечки по акциям МТС, "Татнефти", "Русгидро" и "Детского мира". Эксперт также видит определенный потенциал для развития отката в акциях металлургов.

"Поэтому, хотя и рассчитываем на тест индексом Мосбиржи уровня в 3900 пунктов, закрепление выше него в ближайшие дни считаем менее вероятным сценарием", — говорит он.

"Из ликвидных бумаг, которые нам импонируют в первой половине июля, — "Газпром" и "Новатэк", которые еще имеют пространство для переоценки ввиду высоких цен на газ, а также "фишки" финансового и потребительского секторов, характеризующиеся сильными метриками", — добавил Локтюхов.

Однако общий фон на рынках пока остается благоприятным: растущий тренд наблюдается как в России, так и на ключевых западных площадках, отмечает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций". В понедельник торговая активность будет пониженной из-за выходного дня в США, обращает внимание он.

Сильнее остальных, как и прежде, может выглядеть нефтегазовый сектор за счет хорошей конъюнктуры сырьевого рынка, говорит аналитик. Большинство нефтегазовых компаний имеют значительный вес в индексе Мосбиржи, так что продолжение подъема в акциях "Газпрома" или "Лукойла" при прочих равных способно поднять индекс Мосбиржи к новым историческим максимумам — ближе к 3900 пунктам, полагает он.