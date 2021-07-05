МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Акции "Абрау-Дюрсо" обновили максимум более чем за месяц, подскочив на 7,8% на фоне принятия поправок в закон о госрегулировании оборота алкоголя.

К 12.27 мск акции "Абрау-Дюрсо" росли на 5,26% — до 210 рублей. Ранее в понедельник бумаги российского производителя шампанских вин подскакивали на 7,8%, до 215 рублей – максимума с 25 мая. Впрочем, эти ценные бумаги низколиквидны – оборот торгов ими составляет к текущему моменту около 32,28 миллиона рублей.

В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной на территории России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино". Пользователей предупредили о новом способе взлома Windows через принтер

"Зарубежные производители теперь отправятся на пересертификацию своей продукции, затем надо сделать ребрендинг, или уйдут с рынка. А вообще, им неплохо бы сначала оценить экономический эффект", — прокомментировал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Доля рынка "Абрау-Дюрсо" и так более 30% на российском рынке, но может вырасти на фоне того, что, скорее всего, не все крупные производители будут заниматься пересертификацией и ребрендингом. Нельзя исключать, что число иностранных брендов сократится на 20-30% в этом году. Прежде всего, за счет тех, для кого российский рынок не ключевой, кто продает менее 1 миллиона бутылок в год", — добавил он.