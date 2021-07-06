МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Стоимость американских депозитарных расписок (ADR) китайского конгломерата DiDi, владеющего одноименным сервисом заказа такси, падает на предварительных торгах в США более чем на 22%, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 12.29 мск стоимость ценных бумаг DiDi на предторгах на Нью-Йоркской фондовой бирже снижалась на 22,28% — до 12,07 доллара. В понедельник американские фондовые рынки были закрыты в связи с национальным праздником, и трейдеры не имели возможности отыграть новости вокруг компании.

Обвал котировок компании происходит из-за того, что в минувшие выходные стало известно о распоряжении китайского регулятора удалить DiDi (аналог Uber в Китае) из магазинов мобильных приложений из-за незаконного сбора данных пользователей.

Усиление давления со стороны регуляторов КНР отмечается после того, как в среду, 30 июня, акции DiDi начали торговаться на Нью-Йоркской торговой бирже. В первые два дня торгов котировки росли, завершив четверг на уровне 16,4 доллара (на 17,1% выше цены IPO в 14 долларов).

Но по итогам торгов пятницы ADR компании снизились в цене на 5,3% — до 15,53 доллара за ценную бумагу. В этот день инвесторы отыгрывали новость, что администрация киберпространства Китая начала проверку деятельности компании для того, чтобы предотвратить риски для национальной безопасности.

Председатель правления, генеральный директор ОАО "Газпром нефть" Александр Дюков (слева) и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф во время подписания меморандума о намерениях сотрудничества в рамках XX Петербургского международного экономического форума.

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DiDi Chuxing (DiDi) — ведущая в мире мобильная платформа предоставления транспортных услуг. Компания предлагает полный спектр транспортных сервисов и услуг жизнеобеспечения, доступных через приложение для более чем 550 миллионов пользователей в Азии, Латинской Америке и Австралии. В Россию DiDi пришел в августе 2020 года. Сервис осуществляет более 10 миллиардов пассажирских поездок в год.