МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Стоимость американских депозитарных расписок (ADR) китайского конгломерата DiDi, владеющего одноименным сервисом заказа такси, падает на предварительных торгах в США более чем на 22%, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 12.29 мск стоимость ценных бумаг DiDi на предторгах на Нью-Йоркской фондовой бирже снижалась на 22,28% — до 12,07 доллара. В понедельник американские фондовые рынки были закрыты в связи с национальным праздником, и трейдеры не имели возможности отыграть новости вокруг компании.

Обвал котировок компании происходит из-за того, что в минувшие выходные стало известно о распоряжении китайского регулятора удалить DiDi (аналог Uber в Китае) из магазинов мобильных приложений из-за незаконного сбора данных пользователей.

Усиление давления со стороны регуляторов КНР отмечается после того, как в среду, 30 июня, акции DiDi начали торговаться на Нью-Йоркской торговой бирже. В первые два дня торгов котировки росли, завершив четверг на уровне 16,4 доллара (на 17,1% выше цены IPO в 14 долларов).

Но по итогам торгов пятницы ADR компании снизились в цене на 5,3% — до 15,53 доллара за ценную бумагу. В этот день инвесторы отыгрывали новость, что администрация киберпространства Китая начала проверку деятельности компании для того, чтобы предотвратить риски для национальной безопасности. "Газпром" обогнал Сбербанк по рыночной капитализации

DiDi Chuxing (DiDi) — ведущая в мире мобильная платформа предоставления транспортных услуг. Компания предлагает полный спектр транспортных сервисов и услуг жизнеобеспечения, доступных через приложение для более чем 550 миллионов пользователей в Азии, Латинской Америке и Австралии. В Россию DiDi пришел в августе 2020 года. Сервис осуществляет более 10 миллиардов пассажирских поездок в год.