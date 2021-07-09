МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки. Рубль компенсирует потери предыдущих дней

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,39% — до 7,7 доллара, "Новатэка" — на 0,96%, до 216,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,18% — до 89,52 доллара, "Газпрома" — на 2,12%, до 7,9 доллара, "Газпром нефти" — на 0,17%, до 29,55 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 2,24% — до 33,39 доллара, НЛМК — на 4,18%, до 31,42 доллара, "Северстали" — на 5,02%, до 21,76 доллара.

Стоимость расписок ВТБ выросла на 1,89% — до 1,3 доллара, Сбербанка — на 1,2%, до 16,39 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,68% — до 89,1 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,6% — до 8,34 доллара, "Ленты" — на 0,45%, до 3,33 доллара. Бумаги "Магнита" снизились в цене на 0,21% — до 14,28 доллара.