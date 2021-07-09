МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили последние торги недели в значительном плюсе, свидетельствуют данные торгов. Росту способствовали коррекция после предыдущего снижения, а также увеличение цен на сырье.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,3% — до 7121,88 пункта, французский CAC 40 — на 2,07%, до 6529,42 пункта, немецкий DAX — на 1,73%, до 15687,93 пункта.

В четверг индексы региона опустились на 1,7-2% на опасениях по коронавирусу. Инвесторов беспокоит распространение более заразного штамма коронавируса "дельта", которое может помешать восстановлению экономики. В пятницу индексы перешли к коррекционному росту.

Удорожание нефти и меди при этом поддержало энергетический и сырьевой сектор Европы. Так, нефть дорожает в среднем на 2%, медь — на 1,9%. В результате акции BP выросли в цене на 1%, TotalEnergies — на 0,9%, Rio Tinto — на 4,1%, Anglo American — на 4,3%.

Бумаги немецкого концерна Volkswagen подскочили в цене на 5,8% после публикации предварительных результатов за полугодие. Операционная прибыль компании за шесть месяцев составила около 11 миллиардов евро. Акции химического концерна BASF подскочили на 3,7%. Компания повысила прогноз по продажам на 2021 год до 74-77 миллиардов евро с 68-71 миллиарда.

Рост британского FTSE 100 несколько ограничила слабая внутренняя статистика. Объем промышленного производства в Великобритании в мае вырос на 0,8% к апрелю вместо ожидавшихся 1,5%, а в годовом выражении — на 20,6% при прогнозе в 21,6%.