МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Стоимость акций американской компании Apple обновила исторический рекорд на фоне общего коррекционного роста фондовых рынков США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.18 мск акции Apple дорожали на 1,45% — до 145,32 доллара. Максимальная стоимость за торговую сессию при этом достигала 145,64 доллара.

Предыдущий рекорд в 145,09 доллара был достигнут 25 января 2021 года. С учетом нового рекорда капитализация компании достигла 2,4 триллиона долларов.

Основные фондовые индексы США при этом растут на 0,8-1,2%.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.