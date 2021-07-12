МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Акции американской компании Virgin Galactic, предлагающей услуги по космическому туризму, в понедельник растут в цене на предварительных торгах в США почти на 10% после успешного запуска корабля Unity с экипажем из четырех человек, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.50 мск акции компании росли в цене на 9,8% до 54 доллара.

В воскресенье компания Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавлял владелец компании британский миллиардер Ричард Брэнсон. После отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.

В полете с бизнесменом находились трое астронавтов Virgin Galactic: бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет. Биткоин в понедельник будет торговаться у $34 тысяч, считает эксперт

Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Таким образом семидесятилетний основатель компании намеревался протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

Virgin Galactic — корпорация британского бизнесмена Ричарда Бренсона, которая испытывает туристический корабль SpaceShipTwo модели Unity. SpaceShipTwo, который рассчитан на шесть пассажиров и двух пилотов, поднимается в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, после отстыковки от него с помощью собственного двигателя выходит на суборбитальную траекторию и достигает космоса, после чего совершает горизонтальную посадку.