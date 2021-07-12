МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Акции "Лензолота" рухнули на 70% из-за дивидендной отсечки, свидетельствуют данные торгов. Акции Virgin Galactic дорожают на предторгах в США почти на 10%

В понедельник акции компании первый день торгуются без дивидендов, которые в свою очередь составили как раз около 70% от рыночной стоимости акций на начало дня.

К 11.10 мск обыкновенные акции компании падали на 46,5%, привилегированные – на 51,5%. Ранее в понедельник обычные акции дешевели на 69,2% — до 7190 рубля, префы – на 70%, до 1805 рубля, обновив минимумы с марта 2020 и июня 2015 года соответственно.

В начале июня совет директоров золотодобывающей компании рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 15219,5 рубля на одну обыкновенную акцию и 3699,27 рубля — на привилегированную.