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2021-07-12T19:10:44+03:00
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2021
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Акции российских компаний выросли по основным биржевым индексам
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Российский рынок акций повысился по основным биржевым индексам в понедельник на фоне роста западных фондовых площадок, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 12.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по основным биржевым индексам в понедельник на фоне роста западных фондовых площадок, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понедельника повысился на 0,53%, до 3875,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,32%, до 1640,22 пункта.
Западные фондовые индексы растут вечером на 0,1-0,6%.