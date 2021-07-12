МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по основным биржевым индексам в понедельник на фоне роста западных фондовых площадок, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понедельника повысился на 0,53%, до 3875,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,32%, до 1640,22 пункта.

Западные фондовые индексы растут вечером на 0,1-0,6%.