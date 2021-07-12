МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,34% — до 7,67 доллара, "Новатэка" — не изменилась, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 216,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,89% — до 88,72 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,46%, до 7,94 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,68%, до 29,35 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 1,05% — до 33,74 доллара, НЛМК — на 0,06%, до 31,44 доллара, "Северстали" — на 0,09%, до 21,78 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 1,23% — до 1,28 доллара, Сбербанка — увеличилась на 0,18%, до 16,43 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,91% — до 90,8 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 1,44% — до 8,22 доллара, "Ленты" — на 0,45%, до 3,32 доллара. Бумаги "Магнита" увеличились в цене на 0,7% — до 14,38 доллара.