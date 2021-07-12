МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднялся в понедельник по основным биржевым индексам на фоне роста западных фондовых площадок.

Попытки рынка нефти вернуться к росту поддерживали повышение российских активов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понедельника повысился на 0,53%, до 3875,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,32%, до 1640,22 пункта.

ВСЛЕД ЗА МИРОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ

Российский фондовый рынок в понедельник повысился, найдя поддержку на западных фондовых площадках, которые вечером прибавляли. При этом инвесторов не испугали предстоящие публикации статистики.

Во вторник стартует сезон корпоративной отчетности, который традиционно начинается с крупных американских банков. Так, в этот день свои отчеты опубликуют JPMorgan и Goldman Sachs, в среду — Bank of America, Citigroup и BlackRock, а в четверг — Morgan Stanley. Тогда же, во вторник, минтруда опубликует статистику по инфляции в США. Годовой показатель, как ожидается, составил в июне 4,9% против 5% в мае — максимума с 2008 года.

Рынок нефти после падения в понедельник до 74,2 доллара, попытался к вечеру вернуться к росту. Сорт Brent теряет в цене 0,7%, до 75 долларов. Над рынком продолжает нависать неопределенность вокруг сделки ОПЕК+. Инвесторы ожидают, что альянс увеличит добычу нефти, но детали соглашения остаются неизвестными.

В лидерах роста цены среди российских акций оказались бумаги "Русагро" (+3%), HeadHunter (+2,1%), акции "Алросы" (+1,7%), "Детского мира" (+1,5%).

Упали акции "Лукойла" (-0,8%), "Газпром нефти" (-1,1%), АФК "Система" (-6,2%), ММК (-0,6%).

ПРОГНОЗЫ

Представители ФРС в последних своих выступлениях пытаются уйти от ужесточающей риторики, что благоприятно сказывается на аппетите к риску, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Рублевые активы в целом выглядят готовыми продолжить рост, в то время как локальная слабость российской валюты пока затрудняет повышение индекса РТС. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии удерживались выше краткосрочных поддержек 3845 и 1600 пунктов, соответственно. Ближайшие сопротивления их росту расположены у 3900 и 1650 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3840-3930 пунктов", — оценила она.

Во вторник характер настроений на мировых рынках будет во многом зависеть от макростатистики по США – если индекс потребительских цен за июнь превысит ожидания, биржевые индексы могут скорректироваться, поскольку усиление инфляции увеличит вероятность более раннего ужесточения монетарной политики ФРС, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в вторник будет формироваться в пределах 3830-3930 пунктов", — добавляет он.