МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Марк Цукерберг с осени прошлого года почти каждый рабочий день продает акции крупнейшей в мире социальной сети Facebook, пишет журнал Forbes со ссылкой на документы компании, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Американский индекс NASDAQ и акции Apple вновь обновили рекорды

"Начиная с 9 ноября 2020 года соучредитель и генеральный директор Facebook, состояние которого оценивается в 127 миллиардов долларов, продает акции почти каждый рабочий день. В целом за последние восемь месяцев до среды,13 июля, он продал 9,4 миллиона акций компании на сумму 2,8 миллиарда долларов", — пишет издание.

Отмечается, что таким образом Цукерберг, который занимает пятое место в списке богатейших людей мира, уменьшил свою долю в Facebook примерно до 14% по сравнению с 28% на момент IPO компании в 2012 году.

Издание указывает, что около 90% продаж провела благотворительная и правозащитная организация Цукерберга Chan Zuckerberg Initiative (CZI). При этом, по оценке Forbes, примерно 200 миллионов долларов после уплаты налогов, полученные от продажи акций, "ушли в его собственные карманы". Всего с момента IPO Цукерберг и CZI продали более 132 миллионов акций гиганта соцсети на общую сумму почти 15 миллиардов долларов. По оценкам Forbes, из этой суммы предприниматель лично заработал около 2,1 миллиарда долларов после уплаты налогов.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.