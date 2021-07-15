МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Во втором квартале 2021 года инвесторы стали заинтересованы приобретением российских акций, пишет РБК. Цены на золото закрылись с повышением

Медиахолдинг проанализировал обзор регулятора по рисков финансовых рынков за май—июнь 2021 года, где отмечается, что в первом квартале вложения в отечественные компании были менее популярны у игроков на рынке ценных бумаг.

"Во втором квартале 2021 года наблюдалось изменение предпочтений населения в пользу акций российских эмитентов : объемы чистых покупок акций нерезидентов снизились с ₽188 миллиардов в первом квартале до ₽41 миллиарда во втором квартале, а чистые покупки акций резидентов, наоборот, увеличились с ₽53 миллиардов до ₽130 миллиардов", сказано в документе Центрального банка.

"Тенденция была во многом обусловлена благоприятной конъюнктурой на финансовых рынках: укреплением курса рубля (за квартал на 4%), ростом цен на нефть (на 18%), ожиданиями по выплатам дивидендов российскими компаниями, быстрым ростом индекса Московской биржи", — отмечается в обзоре ведомства.