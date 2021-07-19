МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" планирует первичное публичное размещение (IPO) акций на бирже, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Mercury Retail Group наняла E&Y для проведения due diligence сети "Красное & Белое" (8,8 тысячи точек на конец 2020 года) перед ее возможным IPO", — говорится в статье со ссылкой на источник на рынке продуктового ритейла.

Об IPO сети также сообщил газете источник в инвесткругах. По его словам, сейчас владельцы сети обсуждают несколько параметров: размер IPO может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения, с учетом SPO в свободном обращении может оказаться 25–30% акций ритейлера.

В E&Y отказались от комментариев изданию. В пресс-службе "Красного & Белого" не смогли подтвердить информацию.

Как отмечает газета, косвенно на подготовку "Красного & Белого" к IPO указывает переход в компанию на аналогичную должность начальника управления корпоративных финансов и связей с инвесторами X5 Retail Group Андрея Васина, о чем сообщили два собеседника в инвесткругах. При этом связаться с Васиным изданию не удалось, а в X5 Retail Group подтвердили лишь уход топ-менеджера из компании.

По словам одного из источников, Mercury Retail Group рассчитывает на оценку бизнеса "Красного & Белого" на уровне 0,5 размера выручки сети. "Это консервативные ожидания", — уточняет он. По данным Infoline, выручка сети в 2020 году составила 490 миллиардов рублей. Таким образом, весь бизнес сети может быть оценен в 245 миллиардов рублей.

Сеть "Красное & Белое" была основана Сергеем Студенниковым в 2006 году. В 2019 году Студенников и предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являвшиеся бенефициарами группы "Дикси" и сети алкогольных магазинов "Бристоль", объединили свои активы в Mercury Retail Group, где 51% достался Кесаеву и Кациеву, а 49% — Студенникову. Сейчас группа продает "Дикси" "Магниту" примерно за 92,4 миллиарда рублей. Эксперты дали советы начинающим инвесторам

После серии успешных IPO Ozon и Fix Price инвесторы начали по-другому смотреть на активы в розничном секторе, отмечает гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. Учитывая такой интерес, "Красное & Белое" может провести IPO уже до конца 2021 года, предполагает он.