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2021-07-19T19:09:22+03:00
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Акции российских компаний ощутимо снизились
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Российский рынок акций ощутимо упал по основным биржевым индексам в понедельник вслед за обвалом рынка нефти и падением западных фондовых площадок, следует из данных торгов... ПРАЙМ, 19.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо упал по основным биржевым индексам в понедельник вслед за обвалом рынка нефти и падением западных фондовых площадок, следует из данных торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,04%, до 3693,42 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,73%, до 1559,4 пункта.
Рынок нефти теряет 5,4% — до 69,6 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы падают на 0,8-2,7%.