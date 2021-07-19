МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо упал по основным биржевым индексам в понедельник вслед за обвалом рынка нефти и падением западных фондовых площадок, следует из данных торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,04%, до 3693,42 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,73%, до 1559,4 пункта.

Рынок нефти теряет 5,4% — до 69,6 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы падают на 0,8-2,7%.