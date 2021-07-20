МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций, предприняв в течение дня несколько попыток подрасти после вчерашнего внушительного падения, перешел к уверенному снижению по основным индексам, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.35 мск снижался на 0,28% — до 3682,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,35%, до 1554 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" опускался на 1 копейку — до 74,64 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 87,77 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,57% — до 67,54 доллара за баррель

"Сегодня большинство мировых торговых площадок демонстрируют умеренный отскок после вчерашнего падения. Российский рынок также предпринимает попытки коррекционного роста, однако скромная динамика цен на нефть не позволяет развить движение", — говорит Сергей Кауфман из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции НЛМК (2,02%), "Газпром нефти" (1,6%), "Северстали" (1,58%), Московской биржи (1,34%), МКБ (1,15%), а также акции "Аэрофлота" (1,11%) и префы Сбербанка (1,09%).

В лидерах снижения – акции Petropavlovsk (-3,56%), "Россетей" (-2,08%), "Распадской (-2,01%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы снижаются на 1,79%, обыкновенные акции – на 1,45%), префы "Ростелекома" (-1,46%), а также обыкновенные акции "Башнефти" (-1,41%) и акции Polymetal (-1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На фоне неопределенного внешнего фона акции российских компаний на этой неделе будут испытывать дополнительное давление, связанное со резким снижением цены на нефть и укреплением курса доллара. Мы ожидаем, что инвесторы будут уходить в защитные активы", — пишут аналитики Альфа-банка.

Закрепление ниже поддержек 3670 и 1555 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно будет предвещать очередную волну снижения, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Ситуация для покупателей выглядит напряженной, но вторник вполне может завершиться на умеренно оптимистичной коррекционной ноте, добавляет она.

До конца текущей сессии Александр Осин из "Фридом Финанса" прогнозирует возвращение российских фондовых площадок к коррекционному тренду последних дней. Цель на закрытие для индекса Мосбиржи: 3600-3750 пунктов, отмечает аналитик.