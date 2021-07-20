МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос во вторник на фоне отскока на западных площадках после падения в понедельник и на укреплении рубля к доллару, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вторника вырос на 0,3%, до 3704,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51%, до 1567,28 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 снижался на 20 копеек, до 74,45 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 87,66 рубля.

Основные европейские биржи выросли до 0,81%, ведущие американские индексы растут до 1,51%.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,24%, до 69,47 доллара за баррель.