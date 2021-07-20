МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на фоне отскока на западных площадках после падения в понедельник и на укреплении рубля к доллару, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вторника вырос на 0,3%, до 3704,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,51%, до 1567,28 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.00 снижался на 30 копеек, до 74,35 рубля, курс евро — на 51 копейку, до 87,56 рубля.

Основные европейские биржи выросли до 0,81%, ведущие американские индексы растут до 1,82%.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,92%, до 69,25 доллара за баррель.

Российский рынок акций во вторник предпринял попытку отскока на фоне коррекционных настроений на зарубежных площадках и ценовой стабилизации в нефти, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Часть инвесторов решила подобрать активы, просевшие в цене в ходе вчерашней мощной волны снижения. Котировки черного золота нашли поддержку в районе 68 долларов, откуда в течение дня предпринимали попытки вернуться ближе к 70 долларам, указывает он.

"Вместе с тем, с точки зрения основных рисков ничего не изменилось. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, рост заболеваемости отмечен в США, доминирующим становится новый особо заразный штамм "дельта". Статистика в США по строительному сектору вышла неоднозначной – объем строительства новых домов в июне вырос сильнее прогнозов, а вот число выданных за месяц разрешений на строительство, напротив, оказалось ниже ожиданий", — добавляет он.

Российский рынок акций умеренно вырос во вторник, отыгрывая определенное улучшение ситуации на мировых финансовых рынках после вчерашнего падения, отмечает Игорь Додонов из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – обыкновенные акции "Мечела" (3,74%), акции НЛМК (2,17%), Московской биржи (1,82%), "Аэрофлота" (1,74%), "Северстали" (1,7%), а также "ВСМПО-Ависма" (1,68%) и акции "Газпром нефти" (1,62%).

В лидерах снижения – акции Petropavlovsk (-3,1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы снизились на 2,11%, обыкновенные акции – на 1,22%), акции Polymetal (-1,68%), "Полюса" (-1,29%), обыкновенные акции "Башнефти" (-1,17%), акции "Распадской (-1,15%) и акции ЛСР (-1,08%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По оценкам Бахтина из "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в среду будет формироваться в пределах 3660-3730 пунктов.

В техническом плане индексу Мосбиржи необходимо на текущей неделе возвращаться выше 3720-3750, чтобы прервать текущий коррекционный импульс, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Если же этого не произойдёт, то открывается дорога к значениям 3620-3650 пунктов. При той нервозности, что присутствует на глобальном рынке, сценарий продолжения коррекции вниз пока смотрится предпочтительней", — добавляет аналитик.