МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Рост инфляционных ожиданий в России и за рубежом, восстановление экономик после ковидных локдаунов и ужесточение монетарной политики со стороны центробанков по всему миру могут привести к повышенной волатильности рынков акций во втором полугодии, от скачков на бирже могут защитить бумаги нефтегазового, металлургического и финансового секторов, рассказал РИА Новости руководитель отдела управления акциями "Сбер Управление Активами" Евгений Линчик.

"По нашей оценке, следующие полгода будут более волатильными в силу следующих факторов: рост инфляционных ожиданий во многих странах, включая Россию, который по нашим ожиданиям, является временным фактором, восстановление экономик после локдауна и, как следствие, некоторое ужесточение монетарной политики со стороны центробанков по всему миру. Все это должно привести к повышенной волатильности на рынках акций", — говорит он. Россиянам дали совет, как стать миллионером к пенсии

Сырьевой сектор в таких условиях должен себя неплохо чувствовать: хеджирование инфляции приводит к спросу на сырьевые активы со стороны финансовых институтов, а восстановление экономик по всему миру также поддерживает спрос на сырье, поясняет он.

На этом фоне во втором полугодии эксперт ожидает опережающего спроса на сырьевые активы. Акции "Газпрома" могут вырасти на 10-15%, "Новатэка" — на 5-10%, "Газпром нефти" — на 10-15%, "Роснефти" — на 10-15%. Речь также может идти о металлургических компаниях за исключением золота: "Норильский никель" может подрасти на 5-10%, "Алроса" — на 5-7%, "Северсталь" — на 5-10%.

"Также мы позитивно смотрим на динамику финансового сектора, где ожидаем опережающий спрос на услуги финансовой отрасли. Нам нравятся акции Сбербанка (потенциал роста 15-20%) и ВТБ с ожидаемым ростом котировок до конца года на 10-15%", — рекомендует он.

После снижения инфляционного давления ожидаем неплохой спрос в компаниях розничной торговли (например, X5 Retail Group и "Магнит"), которые предлагают высокие дивиденды и торгуются по мультипликаторам значительно ниже исторических значений и международных аналогов, добавляет Линчик.