МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Акции американской компании Twitter на предварительных торгах в США в пятницу растут в цене более чем на 5% на фоне публикации финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов. Twitter отчитался о чистой прибыли в первом полугодии

По состоянию на 11.26 мск акции компании на предторгах росли в цене на 5,4% — до 73,29 доллара. Компания завершила торги четверга ростом стоимости акций на 0,04%, до 69,57 доллара.

Twitter сообщил после закрытия торгов в четверг, что его чистая прибыль за первое полугодие составила почти 134 миллиона долларов против убытка годом ранее, а за второй квартал — около 66 миллионов долларов против убытка в апреле-июне 2020 года в 1,4 миллиарда долларов. Квартальная выручка Twitter выросла в 1,7 раза год к году — до 1,19 миллиарда долларов при прогнозе в 1,06 миллиарда.

Кроме того, компания отчиталась о росте среднего числа монетизируемых ежедневных пользователей (mDAU) во втором квартале на 3,5% в квартальном выражении и на 11% в годовом — до 206 миллионов.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.