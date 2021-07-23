МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется в узком диапазоне по индексу Мосбиржи перед объявлением ЦБ решения по ключевой ставке и растет по индексу РТС на фоне стабильного рубля, следует из данных торгов. Российский рынок акций слабо растет в начале торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.12 мск снижается на 0,04%, до 3752,81 пункта, долларовый индекс РТС повышается на 0,37%, до 1605,68 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 5 копеек, до 73,65 рубя, курс евро — на 8 копеек, до 86,67 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,01% — до 73,78 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Распадской" растут на 1,45% на поддержке позитивных операционных результатов за первое полугодие текущего года. Компания в первом полугодии 2021 года добыла 11,59 миллиона тонн угля, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российский уголь рекордно подорожал из-за аварии в ЮАР

В лидерах роста – акции банка "Санкт-Петербург" (1,96%), префы "Мечела" (1,54%), акции ММК (1,38%), "Русала" (1,28%), расписки "Эн+ Групп" (0,83%), акции ОГК-2 (0,68%) и акции "ВСМПО-Ависма" (0,6%).

В лидерах снижения – акции ТМК (-1,87%), Petropavlovsk (-1,83%), "Полюса" (-1,06%), Polymetal (-1,01%) и акции "Лукойла" (-0,77%).

ПРОГНОЗЫ

Аналитики Альфа-банка ожидают, что в пятницу российский рынок акций будет пытаться идти вверх, так как внимание инвесторов обращено на решение ЦБ по ключевой процентной ставке. В 13.30 мск Банк России объявит свое решение по ключевой процентной ставке, напоминают аналитики и ожидают ее повышения на 100 б.п. Что будет с рублем после заседания Банка России

Банк России, вероятнее всего, в пятницу поднимет ключевую ставку, также замечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

"Однако повышение даже до 6,5% годовых уже, по всей видимости, отражено в динамике цен долгового и (опосредованно) валютного рынка. Мы полагаем, что краткосрочный "медвежий" тренд на рынке акций сохранится. Как следствие, во второй половине дня преобладают шансы снижения российского фондового сегмента. Целевой диапазон закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи: 3705–3780 пунктов", — говорит он.