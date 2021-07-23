МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций почти не отреагировал по индексу Мосбиржи на решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.34 мск снижался на 0,14%, до 3749,07 пункта. До решения Банка России индекс показывал такую же динамику, сразу после решения в моменте снижение усилилось до 0,19%, после чего индекс вернулся к прежнему диапазону.
Долларовый индекс РТС к текущему моменту повышается на 0,24%, до 1603,53 пункта.
https://1prime.ru/Stocks/20210723/834282348.html
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