МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно вырос по основным индексам на 0,42% на смешанном внешнем фоне, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,42%, до 3750,1 пункта, долларовый индекс РТС — также на 0,42%, до 1602,53 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск снижался на 6 копеек, до 73,6 рубля, курс евро рос на 25 копеек, до 87,05 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,25% — до 73,26 доллара за баррель.

Ведущие американские индексы растут до 0,16%, большинство основных европейских площадок снизилось в пределах 0,34%.