МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически растет во вторник по основным индексам, поддержку рынку оказывают акции компаний металлургического сектора, при этом западные площадки остаются в "красной зоне", следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.50 мск вторника рос на 0,01%, до 3750,49 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,12%, до 1604,45 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 2 копейки, до 73,63 рубля, курс евро рос на 4 копейки, до 87 рублей.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,14%, до 73,8 доллара за баррель.

"Во вторник, 27 июля, российский фондовый рынок торгуется нейтрально…. С одной стороны, нервозности добавляет умеренно негативный внешний фон, вызванный обвалом китайских акций. С другой, цены на нефть и сырьевой сектор в целом закономерно не участвуют в сегодняшней небольшой коррекции, что не дает поводов для снижения и для российского рынка", — отмечает Сергей Кауфман из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции Института стволовых клеток человека (2,37%), ГК "ПИК" (2,35%), НЛМК (2,28%), обыкновенные акции ТГК-2 (2,13%), акции "Северстали" (1,99%), ММК (1,88%), бумаги "Мечела" (префы растут на – 1,6%, обыкновенные акции – на 1,77%), акции "Норникеля" (1,17%).

В лидерах снижения – акции НМТП (-2,3%), Petropavlovsk (-2,03%), расписки TCS (-1,85%), акции Polymetal (-1,71%), "Газпрома" (-1,21%), а также акции "Лукойла" (-1,05%), "Фосагро" (-1,04%), расписки Mail.ru (-1,01%) и акции ВТБ (-1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Александр Осин из "Фридом Финанс" полагает, что во вторник преобладают шансы повышения рынка. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 3720–3770 пунктов, прогнозирует он. Биржевая цена углеводородного газа рекордно выросла

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи по-прежнему находится на круглом уровне 3700 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1564 пункта, указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Возобновление нисходящей динамики глобальных площадок и нефти может привести к пробою этих уровней, считает аналитик.

"На графике индекса РТС техническое сопротивление 1608-1612 быками не пробито наверх. На графике нефти Brent зона сопротивления 74-75 пока не пробита наверх. Внимательно следим за ситуацией в Поднебесной. Китайский фондовый рынок тянет вниз индекс развивающихся рынков от MSCI и вряд ли в это время возможны какие то "чудеса роста" на нашем рынке", — отмечает Андрей Верников из "Универ Капитала".

"Индекс MSCI Emerging Markets (EEM) находится на отметке 50,34. Это означает что 2021 год уже не растущий для акций развивающихся рынков. Он нейтральный", — добавляет аналитик.