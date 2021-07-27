МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился во вторник вслед за западными площадками на ухудшении внешнего фона, следует из динамики торгов. Ключевые рыночные параметры нужно пересмотреть

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вторника снизился на 0,45%, до 3733,1 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,49%, до 1594,64 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 рос на 10 копеек, до 73,75 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 87,22 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,24%, до 73,52 доллара за баррель.

Ведущие европейские фьючерсы снизились до 0,92%, основные американские индексы теряют до 1,76%.