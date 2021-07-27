МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился во вторник по основным индексам вслед за западными площадками на ухудшении внешнего фона, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вторника снизился на 0,45%, до 3733,1 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,49%, до 1594,64 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.01 мск рос на 8 копеек, до 73,73 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 87,15 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,35%, до 73,44 доллара за баррель.

Ведущие европейские индексы снизились до 0,92%, основные американские индексы теряют – до 1,49%.

"Российский фондовый рынок в первой половине дня оставался стабильным и даже предпринимал попытки роста. Однако негативный фон в виде тотальной распродажи в Европе и США утащил российские акции в зону отрицательных значений. Нефть и промышленные металлы подешевели. Выкупать распродажу инвесторы не торопятся, поскольку предпочитают дождаться итогов заседания ФРС США, которые будут объявлены вечером в среду", — говорит Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции ГК "ПИК" (3,73%), НЛМК (2,88%), "ВСМПО-Ависма" (2,45%), "Северстали" (2,19%), ММК (1,91%), ТГК-1 (1,91%), ЛСР (1,81%), бумаги "Мечела" (префы выросли на 1,6%, обыкновенные акции – на 1,19%).

В лидерах снижения – расписки TCS (-4,38%), акции "Яндекса" (-2,83%), НМТП (-2,44%), Petropavlovsk (-2,43%), расписки Qiwi (-2,11%), а также расписки Mail.ru (-1,07%), акции "Фосагро" (-1,74%) и акции "Эн+ Груп" (-1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

С технической точки зрения, на дневном графике индекс Мосбиржи консолидируется немного выше уровня 3700 пунктов. В краткосрочной перспективе вероятно продолжение бокового движения, отмечает Игорь Додонов из ГК "Финам".

Ситуация с ужесточением рыночного регулирования в Китае, геополитика и статистика по заболеваемости коронавирусом останутся в зоне повышенного внимания инвесторов, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В среду также обратим внимание на августовский индекс потребительского климата Германии (Gfk), США опубликуют июньское сальдо внешней торговли товарами за июнь, Росстат обнародует данные по уровню безработицы и розничным продажам за июнь, оценку месячного ВВП. В рамках сезона корпоративных отчётностей в США результаты за второй квартал представят PayPal Holdings Inc., Pfizer, Shopify Inc., McDonald`s, Qualcomm, Boeing, напоминает аналитик.

По его оценкам, индекс Мосбиржи в среду продолжит формироваться в пределах 3690-3790 пунктов.