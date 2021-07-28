2021-07-28T19:56:25+03:00
2021-07-28T19:56:25+03:00
2021-07-28T19:56:25+03:00
2021
https://1prime.ru/Stocks/20210728/834320886.html
Акции российских компаний выросли вслед за мировыми рынками
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам в среду на фоне повышения рынка нефти и западных фондовых индексов, следует из данных торгов. Рублёвый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 28.07.2021
рынок акций рф, новости, рынки, акции
https://1prime.ru/images/83225/06/832250617.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83225/06/832250617.jpg
https://1prime.ru/images/83225/06/832250616.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83225/06/832250616.jpg
https://1prime.ru/images/83225/06/832250604.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83225/06/832250604.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам в среду на фоне повышения рынка нефти и западных фондовых индексов, следует из данных торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,32%, до 3782,28 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,36%, до 1616,34 пункта.
Рынок нефти повышается на 0,5% до 73,9 доллара за баррель сорта Brent. Западные биржевые индексы прибавляют 0,1-1,2%.