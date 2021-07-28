МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам в среду на фоне повышения рынка нефти и западных фондовых индексов, следует из данных торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,32%, до 3782,28 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,36%, до 1616,34 пункта.

Рынок нефти повышается на 0,5% до 73,9 доллара за баррель сорта Brent. Западные биржевые индексы прибавляют 0,1-1,2%.